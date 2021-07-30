سجن فنانة.. في الاحتيال

لندن (أ ف ب)

أصدرت محكمة بريطانية حكماً على امرأة ألمانية بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، لاستغلالها سمعة عائلة زوجها في عالم الفن لبيع عمل فني بطريقة احتيالية وتوفير ما يلزمها من مال لحياتها الباذخة.

ودينت أنغيلا غولبنكيان (40 عاماً) بارتكاب عمليتي احتيال تجاوزت قيمتهما مليون جنيه إسترليني (1.4 مليون دولار). ففي مايو 2017، باعت لشركة «آرت إنكوربوريتد» في هونغ كونغ مقابل 982 ألف جنيه إسترليني عملاً للفنانة اليابانية يايوي كوساما، وهو عبارة عن يقطينة ضخمة صفراء مرقطة، مع أنها لم تكن تملكه. كذلك أقنعت عام 2018 صديقتها جاكي بول بأن تمنحها 50 ألف جنيه استرليني لتوظيفها في سوق الفن، لكنها أخذت المبلغ ولم تفِ بوعدها.