علماء الفلك يكتشفون هذه الظاهرة للمرة الأولى

اكتشف علماء الفلك ضوءاً خلف ثقب أسود عميق في الفضاء للمرة الأولى. ورصد التلسكوب توهجات لامعة من الأشعة السينية تنفجر من ثقب أسود هائل في مركز مجرة تبعد 800 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وهو أمر طبيعي نسبياً، حسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.

وكان الباحثون يدرسون سمة تُعرف باسم «الإكليل» - أو «الهالة» - لكن التلسكوبات التقطت أيضاً «أصداء مضيئة» غير متوقعة.

وكانت هذه الومضات الإضافية أصغر حجماً ومتأخرة وذات ألوان مختلفة عن الوهج الساطع.

ويؤكد هذا الاكتشاف نظرية ألبرت أينشتاين في النسبية العامة، حيث يؤدي سحب الجاذبية من الثقوب السوداء إلى انحناء أشعة الضوء حول نفسها، ما يمنح العلماء أول لمحة عما يكمن وراءها.