أغرب حادث أسري فى مصر.. طارد زوجته في الشارع فمات بنوبة قلبية

أحمد عاطف (القاهرة)

في أغرب واقعة ضمن مسلسل الجرائم الأسرية في مصر، توفي رجل بنوبة قلبية أثناء مطاردة زوجته في الشارع عقب مشاجرة وقعت بينهما في القليوبية (شمال مصر) .

وأعلن الأمن المصري تلقيه إخطاراً من مركز شرطة كفر شكر فى القليوبية يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما، وانتهت بوفاة الزوج بشكل طبيعي بعد الفحص والمعاينة.

وبحسب ما أعلنه الأمن فقد خرج الزوج لمطاردة الزوجة بعد هروبها في الشارع وتدخل عدد من الجيران، وخلال فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفي على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.