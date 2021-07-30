مي حلمي تعلن إصابتها بهذا المرض: بموت حرفياً

أحمد عاطف (القاهرة)

فاجئت الإعلامية المصرية مي حلمي متابعيها على منصة "إنستجرام" بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" مؤكدة أنها تعاني أعراض شديدة، وذلك بعد سؤال البعض عن سبب غيابها في الأيام الماضية.

وكتبت مي حلمي على "إنستجرام": "تعبانة وعندي كورونا، تعبانة جداً صدقوني بموت حرفياً من الكحة والصداع.. وفقدت حاستي الشم والسمع".

وكانت مي حلمي أعلنت عن رغبتها في الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "وآدي السوشيال ميديا حبة بقا" ووضعت رمز باب مغلق تعبيراً منها عن إغلاقها حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت مي حلمي ما تردد مؤخرا من أخبار حول ارتباطها بمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش.