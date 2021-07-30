كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

وجدت العديد من الدراسات أن الكسور المتكررة يمكن أن تكون علامة على الإصابة بهشاشة العظام، مع العلم أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هم أكثر عرضة لمشاكل الإدراك مثل الخرف والزهايمر، ويكون النساء أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام أكثر من الرجال، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

وفيما يلي.. نصائح يجب تضمينها إلى روتين حياتك اليومي لتجنب الإصابة بهشاشة العظام:

الحفاظ على نشاطك البدني

يمكن أن يساعدك البقاء نشيطًا في الحفاظ على صحة العظام، حيث أدى عدم القيام بنشاط بدني أثناء جائحة كورونا والتزام المنزل إلى زيادة عدد مرضى هشاشة العظام، وإذا كنت تعمل بوظيفة تلزمك بالجلوس لفترات طويلة عليك أن تأخذ فترات للحركة مثل المشي أو صعود السلالم.

النظام الغذائي

النظام الغذائي الغني بالكالسيوم مع العناصر الغذائية الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم بشكل عام مفيدة جدًا لصحة العظام، لذلك تأكد من تضمين البيض والحليب واللوز والبقوليات والفواكه في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحة العظام.

ممارسة الرياضة

يمكن لجلسة تمرين مدتها 30 دقيقة أن تفعل المعجزات لصحة عظامك، ومن المهم أن تتناسب تلك التمارين مع السن الخاص لكل شخص.

قلل من تناول الكافيين

الجميع تناول الشاي أو القهوة في الصباح، لكن هل تعلم أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤثر على كثافة عظامنا ويجعلها هشة بشكل أسرع من المعتاد، وبالتالي، يجب الحد من تناول الكافيين عن طريق التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

حافظ على رطوبتك

تناول كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، حيث يجلب الماء الكالسيوم مع العناصر الغذائية الأخرى إلى العظام، وبالتالي، فإن تناول نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د لن يكون مجديًا إذا لم يكن لديك ما يكفي من الماء، كما يساعد الماء أيضًا على التخلص من السموم التي يمكن أن تسبب التهابًا وانهيارًا في كتلة العظام.