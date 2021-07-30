كيف تتجنب أمراض الجلوس الطويل؟

يؤدي الجلوس الطويل أمام الكمبيوتر لإرهاق الهياكل الداخلية لليدين ومفاصل الرسغ، ما ينتهي بالتهابات في الأوتار تتطلب زيارة الطبيب.

ووفق RT، يقول جراح العظام الروسي الكسندر شليبوف، هناك 5 خطوات لتجنب أمراض الجلوس الطويل، إذ يتوجب أن تكون الزاوية بين الرجلين والأرض 90 درجة، مع ثني المرفقين، واستخدام لوحة المفاتيح أكثر من الماوس وبأقل جهد، والحفاظ على الأيدي في وضع انحناء طفيف حتى 10 درجات، فيما يتوجب أثناء الطباعة أن تكون اليد والساعد هيكلاً واحداً، دون تحريك مفصل الرسغ، أي تحريك الذراع بالكامل، وتخصيص 3-5 دقائق من كل ساعة لتمرين اليدين بتحريك مفاصل الرسغ وأصابع اليد بأقصى سعة، 15 مرة تتكرر 3 مرات دون إرهاقها، وضرورة تقوية عضلات الساعدين واليدين عبر إحدى الرياضات كتنس الطاولة أو الهوكي.