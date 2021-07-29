موعد خروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى

عبد الله أبو ضيف

كشفت مصادر طبية لـ«الاتحاد» تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث من المتوقع خروجها من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع استقرار حالتها الصحية.

وأضاف المصدر الطبي أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصبحت لا تعاني من أزمة صحية كبرى في الوقت الراهن، بعد إتمام كافة الأمور الطبية التي كانت تعاني منها مع دخولها المستشفى منذ نحو 10 أيام.

وأشار المصدر إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصبحت قادرة على الحديث والتحرك بشكل جيد، ما يجعلها قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.