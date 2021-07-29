«تويتر» تجرّب خدمة التسوق المباشر

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أطلقت تويتر أمس الأول أداة تتيح للعلامات التجارية بيع المنتجات مباشرة على الشبكة، وهو أسلوب اعتمدته قبلها شبكات اجتماعية أخرى. وتسعى المنصة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى الدخل وخطر بث الكثير من الإعلانات، لذا فهي تختبر أنساقاً جديدة واشتراكات مدفوعة، فيما بلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين يمكن أن يشكلوا مصدر دخل للشبكة، أي الذين يتلقون الإعلانات عبرها، 206 ملايين في نهاية يونيو.

وبحسب الإصدار التجريبي الذي أطلقته تويتر، سيتمكن المعلنون من إضافة ما سُمي «شوب مودول» («وحدة متجر») إلى ملفهم الشخصي، ما يتيح لهم استعراض السلع من دون الحاجة للخروج من التطبيق لمعرفة خصائصها وحتى لشرائها.