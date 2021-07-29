دلال عبد العزيز خارج العناية المركزة لأول مرة

عبد الله أبو ضيف

كشف مصدر في وزارة الصحة والسكان، عن خروج الفنانة دلال عبد العزيز من العناية المركزة ووجودها داخل غرفة خاصة باحد المستشفيات الحكومية والتي تلقى فيها عدد من المشاهير الخدمة الصحية ومن أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنانة دلال عبد العزيز حالتها الصحية مستقرة إلى حد كبير، في الوقت الذي لا يصل إليها اغلب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منعا للتأثير على حالتها الصحية. وفي وقت سابق، علم الاتحاد أن الفنانة دلال عبد العزيز انتقلت منذ أيام قليلة إلى المستشفى الحكومي وذلك بعد عدم تمكن المستشفى الخاص الذي كانت تتلقى فيه الرعاية الصحية من تقدم يذكر في حالتها الصحية.