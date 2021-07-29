5 خطوات للتوازن بين العمل والحياة

أبوظبي (الاتحاد)

التوازن الصحي بين العمل والحياة يعني القدرة على تحقيق أهدافك في حياتك المهنية مع موازنتها مع الأشياء التي تستمتع بها في حياتك الشخصية، وقدم موقع «Indeed» بعض الخطوات التي تحقق التوازن صحي بين العمل والحياة:

1- عدم السعي للكمال

من الطبيعي أن ترغب في القيام بعملك بأفضل شكل، ومع ذلك، من المهم إدراك الفرق بين التميز والكمال، إذ أنه من الممكن أن تكون قادراً على تحقيق التميز في عملك مع الموازنة بين احتياجات منزلك وعائلتك أكثر من البحث عن الكمال بشكل مبالغ فيه.

2- الانفصال عن العمل

أصبح من الصعب على بعض الأشخاص الانفصال عن العمل خلال أوقاتهم الشخصية، غير أنه من المهم وضع حدود فاصلة بين وقت العمل والوقت الشخصي مع إكمال تنفيذ مهام العمل حتي لا تحتاج المزيد من الوقت.

3- العناية بصحتك

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية بصحتك الجسدية والعقلية الأمر الذي ينعكس على حياتك العملية والخاصة.. مثل تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام والتأمل والحصول على القدر المناسب من النوم.

4- الأنشطة الترفيهية

من المهم أن يكون لديك اهتمامات وهوايات في حياتك الشخصية غير مرتبطة بالعمل، وفكر في الأمور التي تستمتع بها، وخصص وقتاً في جدولك للقيام بها.

5- الشخصيات المهمة

تتمثل إحدى أفضل الطرق لضمان التوازن الصحي بين العمل والحياة في تخصيص وقت تقضيه مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك.

وحاول التخلص من مشتتات العمل مثل رسائل الكم الكبير من البريد الإلكتروني أو الإشعارات.