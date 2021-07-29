لون لسانك.. دليل عن صحتك

القاهرة (الاتحاد)

أوضح متخصصون أن لون اللسان يدل على التمتع بالصحة أو الإصابة بالمرض، وبالتالي يساعد في تقييم حالة المريض بشكل مناسب، وذكر موقع «Times of India» بعض العلامات في اللسان التي يجب الانتباه إليها:

الأبيض

تشير الطبقة أو البقع البيضاء في اللسان إلى وجود حالة صحية خطيرة أو مسائل تتعلق بصحة ونظافة الفم مثل داء المبيضات الفموي الناتج عن عدوى فطرية.

الأحمر

يمكن أن يكون اللسان أحمر اللون علامة على نقص في عنصر غذائي معين مثل فيتامين «ب 12» أو حمض الفوليكبما يعني أنك بحاجة إلى زيادة تلك الفيتامينات من خلال اتباع نظام غذائي مغذٍ.

كما يمكن أن يعود لون اللسان الأحمر إلى التهاب اللسان المهاجر الحميد، وهو حالة صحية غير ضارة وغير معدية، وقد تكون من أعراض الحساسية ونقص عناصر غذائية أو السكري أو الإجهاد.

كما أن الحمى القرمزية تجعل لسانك يبدو أحمر اللون ومتعرجاً، وإذا لم تعالج يمكن أن تسبب اضطرابات تؤثر على القلب والكلى وأعضاء أخرى.

الأسود

تتسبب البكتيريا في تحول لسانك إلى اللون الأسود، ويوصى الخبراء بتنظيف الأسنان بانتظام لمنع الإصابة بتلك الحالة.

ويظهر اللسان الأسود في مرضى السكري أو السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، لذلك، يتطلب أي تغير في لون أو تورم أو ألم في اللسان الفحص والعلاج.