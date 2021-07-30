«الموزاييك» استنطاق الحجـر

خولة علي (دبي)

يعد «الموزاييك»، الذي يغطي الأرضيات وتتزيّن به اللوحات المثبتة على الجدران والحوائط، فناً من فنون الرسم بالحجارة، هذا الفن الذي جلب من أعماق الحضارات القديمة، وتناقله الحرفيون الأوائل، لتكسب كل مساحة زين به قيمة وثراء فني. ويعتبر من أفضل أنواع التعبير الفني، لما يتصف به من جمال ورونق، ويجعل من أي مساحة أكثر بهجة وقيمة، ويعود هذا الفن إلى آلاف السنين، حيث نشأ وتطور في حوض البحر الأبيض المتوسط.. وقد دخلت هذه التقنية من رص الحجارة في الكثير من مكونات الديكور من أكبر قطعة كالحوائط والأرضيات إلى أصغر قطعة وهي التحف والأكسسوارات.

تاريخ

أوضح راني ميلاد المتخصص في فن «الموازييك»، أن فن الفسيفساء أو الموزاييك فن التشكيل بالحجارة، ويعود تاريخ ظهوره إلى قبل الميلاد، وظهر في بلاد ما بين النهرين واليونان.

وأضاف: نجد أيضاً بعض الآثار تشير إلى مرحلة تطورها في الإسكندرية، وجاء ذلك مع تطور الحضارة اليونانية، سنة 100 قبل الميلاد، ونظراً لاهتمام الإكسندر الأكبر بالموزاييك كان أثناء تنقله من مكان إلى آخر، وعند نصب خيمته كان يطلب من الحرفيين عمل أرضية من الموزاييك، وقد استفسر بعض الجنود عن المغزى من عمل الموزاييك في مكان مؤقت، وسوف يتم الانتقال منه، ولكن كان رد الاكسندر هو «حتى تشهد لوحة الموزاييك أننا كنا في هذا المكان».

أكثر دقة

وتابع: وفي القرن الرابع الميلادي، وفي روما بالتحديد تطور فن الموزايك تطوراً كبيراً جداً، وبدأ الفنان الروماني يدخل عناصر أكثر دقة وواقعية، حيث بدأ في التعبير عن مشاهد الانتصارات في الحروب، وتصوير الشخوص، وهم الأباطرة ببنية عضلية قوية، والجميل أيضاً أنهم بدؤوا أيضاً في تصنيع الموزاييك، وظهر بألوان واسعة، مما كان له تأثير في ثراء أعمال الموزاييك، وفي الحضارة الإسلامية وبالتحديد في العصر الأموي، تطور هذا الفن وظهر بشكل مختلف، بإدخال قطع من المعادن كالنحاس في لوحات الموزاييك، مما أضافت على الأعمال جمالية ورونقاً أكثر.

ويؤكد ميلاد أن ما يميز كل دولة عن الأخرى فيما يتعلق بعناصر الموزاييك، أنها تعتمد على العناصر الطبيعية والخامات المتوفرة، من صخور وحجارة ، فمثلاً في الأردن، ونظراً لطبيعتها، فنجد الفنان يستخدم ألوان الموزاييك الصخري الطبيعية، ويصنع بها لوحاته، فيما نجد الفنان في المغرب يستخدم الموزاييك الخزفي، أما في إيطاليا، والتي تعتبر أم فن الموزاييك، فنجد لديهم عجينة «الازملدوا» التي تدخل في أفران على درجة حرارة عالية، ومنها انتجت العديد من ألوان قطع المزاييك.

وأوضح أن الموزاييك ظل على مدى زمن بعيد من الفنون الثانوية، مقارنة بالرسم والنحت، ولم يلتفت لهذا الفن من العلماء والمؤرخين حتى بداية ستينيات القرن العشرين حين أدركوا أهمية وثيقة الموزاييك في تسليط الضوء على تاريخ العهود القديمة، فالموروث من هذا الفن نجده أبعد ما يكون عن الجمود والتكرار، من خلال صف لعناصر حجرية صغيرة الحجم وصلبة، كالرخام والكلس والفخار والزجاج مع بعضها بعضاً وتثبيتها بملاط لتغطية مساحات واسعة مسطحة ومحدبة والأعمدة، وغيرها من مكونات الديكور الداخلي، لتحولها إلى تحفة فنية بديعة.

أنواع الموزاييك

يرى ميلاد أن هناك الكثير من تشكلات الموزاييك وأنواعها، ومنها أربعة أنواع منتشرة ومشهورة بشكل أكبر، ومنها الكلاسيك موزاييك، وهي عبارة عن خليط من الزجاج والخزف تدخل الأفران تحت درجة حرارة عالية جداً، مما يكسب القطعة ديمومة أكبر، ولا تتأثر بعوامل الزمن، والنوع الآخر، وهي الأزمالدوا المنتشر في إيطاليا، ونوع البارنوا وهي عبارة عن زجاج، وأخيراً الفسيفساء الصخرية.

ولفت إلى أن هناك تشكلات الموزاييك منها المكعبات المصقولة، وهي عبارة عن أرضية مكسوة بمكعبات من الحجارة مختلفة الأحجام المصقولة والمرصوصة إلى جانب بعضها بعضاً للحصول على سطح متجانس، قد يكون السطح خالياً من الصور أو مزيناً برسوم هندسية ونباتية، أو مشاهد بشرية وحيوانية وطبيعية.

لوحة كبيرة

القيمة الجمالية في لوح الموزاييك تكمن في أن اللوحة الواحدة تتكون من آلاف من قطع الموزاييك، وكل قطعة لها دور في تكوّن لوحة كبيرة للديكور والزينة، وهو فن قادر على عبور الزمن نظراً لثبات ألوانها، ومتانة أحجارها.

«الامبليا»

من أرقى أنواع الإبداعات الفنية في صنع الموزاييك، ويطلق عليه «الامبليا»، وهي لوحة من مكعبات الموزاييك المثبتة على حامل من الخزف أو الرخام ينجزها الفنان في ورشته قبل أن تدمج مع البلاط. وأنواع أخرى عديدة تحكمها شكل القطع الحجرية وتقنية تثبيتها.

الديكور الداخلي

استخدم الموزاييك في الديكور الداخلي، بغرض وظيفي يتمثل في التكسية الأرضية البسيطة وتغطيتها لتنظيفها بسهولة، حيث نجدها في الأحواض والحمامات، وأروقة الفناءات ومداخل المنازل، لتجعل من أرضيتها سجادات مزخرفة بالصور والألوان، مما تحولت أعمال الموزاييك إلى لوح فني من الطراز الرفيع. ودخل الموزاييك في تزيين عناصر الديكور الداخلي كالإضاءات، والطاولات في تزيين قطع المرايا، والفازات والتحف والكثير غيرها، ونجد القطع الصغيرة جداً من الحجارة التي استخدمت في تزيين الحلي والأكسسوارات الشخصية.