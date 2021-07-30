بلالايكا «العود الروسي»

أبوظبي (الاتحاد)

- بلالايكا.. آلة موسيقية وترية، عرفت عند الروس في الحياة الفنية الشعبية الروسية، ذات ثلاثة أوتار، تمتاز بجسم مثلث ورقبة طويلة، وهي شبيهة بآلة العود.

- أغلب أنواع البلالايكا تتكون من ثلاثة أوتار، ولكن لبعض الأنواع الأخرى وتران أو أربعة، ويعزف عليها بتحريك الأوتار بأصابع اليد اليمنى، ويضبط درجة النغم بأصابع اليد اليسرى، وتُصنع بستة أحجام مختلفة، أكبر أنواعها يجب أن يستقر على الأرض عند العزف.

- انتشرت في نهاية القرن الـ 17، ومع تطورها في بداية القرن الثامن عشر أصبحت الآلة الشعبية الأولى في روسيا، وتستخدم في الأوركسترا الشعبية الروسية، وخلال أداء الأغنيات الاستعراضية، وبعد انتشارها بدأ تدريسها موسيقياً في المعاهد والمدارس والأكاديميات الموسيقية في روسيا وبيلاروس وأوكرانيا وكازاخستان.

- كانت آلة البلالايكا تستخدم مع بقية الآلات الموسيقية الشعبية في الاحتفالات والأعياد القروية، وحالياً تستخدم في العزف المنفرد وضمن آلات الفرق الموسيقية والسيمفونية.