شاهد.. فريق طبي سعودي ينجح في عملية معقدة لتوأم

نجح فريق طبي سعودي، اليوم الخميس، في فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة، حيث استمرت العملية حوالي 8 ساعات في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي للأطفال التابع للحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، والعملية التي شارك في إجرائها 25 طبيبا سعوديا استغرقت نحو 8 ساعات، وخضعت فيها التوأم عائشة لثماني مراحل من العملية الجراحية، وتم فيها استئصال أطراف سفلية إضافية ومزدوجة متطفلة على التوأم عائشة.

وكان المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، كشف أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني تسير أسرع من الخطة التي وضعت لها، وأن الحالة مستقرة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أوضح الربيعة أن البرنامج تجاوز عمره ثلاثة عقود من الزمن، أجرى خلالها أكثر من 50 عملية من هذا النوع، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم خبرة في هذا المجال. يذكر أن السعودية تتصدر دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، حيث أجريت أول عملية فصل توأم سيامي بالمملكة عام 1990، وتم فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم، بمجموع عدد ساعات وصلت قرابة 570 ساعة، وأطول عملية منها استغرقت 23 ساعة ونصف الساعة.

ويعكس هذا النجاح في عمليات فصل التوائم التطور الكبير في المجال الصحي للمملكة، حيث وصل عدد الفريق الطبي والجراحي في بعض العمليات إلى 35 مختصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض.