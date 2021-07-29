أوّل معرض رقمي واقعي في دبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن جاليري فيريتّي للفن المعاصر ومنصة «مورو كوليكتف» عن التحضير لافتتاح أوّل معرض يدمج بين الفن الرقمي والفن الواقعي بدبي، من 10 أغسطس - 15 سبتمبر. وتشمل قائمة الفنانين المشاركين أحمد عماد الدين، كادارا إينياسي، إرفين باسكال، جوش رويل، هيليدون جيجا وفتحية زموري. ويضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية التي تمثِّل رموزاً متفرِّدة غير قابلة للاستبدال NFT، ويمكن التحقّق من أصولها عبر تقنية Blockchain، مع باقة أعمال فنية واقعية وتقليدية IRL.

وقالت مارا فيريتّي، الرئيس التنفيذي لجاليري فيريتّي: يضيء المعرض الجديد على استخدام التطورات التكنولوجية في المجال الفني، ويعرض أعمالاً عالية الجودة والتنسيق والتأثير، ولأن تقنية الفنون الرقمية تسهم في تغيير طريقة بيع وشراء الأعمال الفنية، فإنه من المهم مواكبة هذه التغيّرات. وتماشياً مع قيم الاستدامة، سيكون المعرض عديم البصمة الكربونية.