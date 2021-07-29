«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بعامها الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية الرائدة على جزيرة ياس، بمرور 3 سنوات على افتتاحها، وشارك الجمهور من العائلات والأصدقاء في فعالياتها المميزة، حيث عمّت أرجاءها أجواء الفرح والبهجة.

وكجزء من الاحتفالات، قامت شخصية «باغز باني» المحبّبة بتوزيع الهدايا الحصرية على عدد من الضيوف المحظوظين الذين التقطوا الصور التذكارية في المناسبة.

وتضم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية المفضّلة مثل «باتمان»، «سوبرمان»، «سكوبي-دو» و«باغز باني». وتقدِّم لضيوفها تجربة متكاملة تجمع بين 6 مناطق ترفيهية غامرة تشمل «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وباقة عروض حيّة تضمن ذكريات لا تُنسى.