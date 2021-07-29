بالصور.. «سكاي نيوز عربية» تبثّ وثائقياً عن إعادة الروح للموصل

بثّت قناة «سكاي نيوز عربية» أمس عبر برنامج «القصة»، وثائقياً خاصاً استعرض قصة من مدينة الموصل العراقية، إحدى أكثر المدن تضرّراً منذ الحرب العالمية الثانية، وأضاء على إعادة الروح للمدينة من خلال إعادة إعمار جامعها التاريخي الشهير «جامع النوري الكبير». وأشار البرنامج إلى أهمية مشروع «إحياء روح الموصل» الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» بدعم من دولة الإمارات عام 2019 لإعادة إعمار معالم المدينة، وبالتحديد «جامع النوري الكبير» بهدف استعادة روح الحياة متعددة الثقافات فيها.

وعرض البرنامج الذي قدّمه الإعلامي فيصل بن حريز حجم الدمار الذي تعرّضت له الموصل بعد 3 سنوات من حرب تسبّبت في نزوح أكثر من مليون شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان. ولفت إلى تفاصيل جمع أكثر من 45 ألف قطعة من بين الركام من الأجزاء الأصلية للجامع، والتي ستكون جزءاً من ملامح الجامع من جديد عند الانتهاء من عملية إعادة بنائه ضمن هذا المشروع الإنساني.

واستضاف الوثائقي شخصيات تساهم في إعادة هذا الإرث الثقافي والحضاري، بينهم البروفيسور علي الجميل أستاذ العمارة والتراث والمهندس عمر طاقة ممثل اليونيسكو في المشروع، وأعضاء الفريق الفائز في مسابقة تصميم «جامع النوري الكبير». واستعرض الفريق مخطّطات التصميم النهائي للمشروع الذي سُمي بـ «حوار الأروقة»، وبُنيت فكرته على مبدأ التسامح، بعد تعرّض الموصل لأحداث شديدة القسوة. وتدعو المخطّطات إلى الانفتاح على الآخر والعودة للحياة بسلام وتعايش.