سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير

يصارع سوبر مان مصري، الموت داخل أحد مستشفيات مدينة المنصورة بعدما لدغته كوبرا قاتلة.

وتعرض محمد عطية شوشان، الشهير بتايسون، للدغة كوبرا قاتلة خلال عرض أكروباتي مثير بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية أدت لنقله إلى المستشفى في حالة خطرة بين الحياة والموت.

وقالت شقيقة السوبرمان المصري لموقع العربية، إن شقيقها فوجئ بالكوبرا تلدغه رغم سابق تدريبه معها، وبعدها تعرض للإغماء وتم نقله للمستشفى حيث أخبرهم الأطباء أنه تم منحه المصل ويبذلون جهودا مكثفة لإنقاذه بعدما تمكن السم من جسده.

تايسون اسمه الكامل محمد عطية شوشان من قرية نقيطة مركز المنصورة محافظة الدقهلية شمال مصر، يبلغ من العمر 36 عاماً، واشتهر بعد مشاركته في العروض الأكروباتية على مسارح الغردقة وجمصة ورأس البر، حيث يجر السيارات بشعره ويبتلع السيوف والنار ويسير على الزجاج المكسور والمسامير، ويقوم بتكسير أحجار ثقيلة الوزن على رأسه دون أن يصاب بأذى.