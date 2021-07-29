سيدة تقتل أبنائها الثلاثة بالسم لسبب غريب

أحمد عاطف (القاهرة)

أظهرت تحقيقات الشرطة المصرية تفاصيل جريمة بشعة وقعت في محافظة قنا بصعيد مصر، حيث قتلت أم أبناءها الثلاثة وحاولت قتل زوجها، إلا أنه نجا في الثواني الأخيرة بعد استغاثته بالجيران. رفضت المتهمة الاعتراف بتفاصيل جريمتها في البداية وادعت أن أطفالها الثلاثة تناولوا عصير مانجو منتهي الصلاحية دون علمها بعد شرائه من أحد المتاجر الصغيرة، ولكن مع تكثيف التحقيقات تبين وجود سم في علب العصير وبالتالي فإن التسمم الغذائي هو الذي أودي بحياة الأطفال الثلاثة، وليس العصير منتهي الصلاحية وبمواجهة الأم القاتلة اعترفت بأنها على علاقة غير شرعية بسائق من نفس المحافظة، وهو من صمم لها هذه الخطة لتنفذها هي، وترى أطفالها يتساقطون أمام أعينها وعندما جاء الدور على الزوج الذي تناول العصير المسموم أيضاً شعر بالمؤامرة وخرج يترنح وهو يستغيث بالجيران وبالفعل تم نقله إلى المستشفى ونجا من الموت. وتمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على الأم وعشيقها، وتوجيه لهما تهمة القتل العمد للأطفال والشروع في قتل الزوج، وبدأت المتهمة في إعادة تمثيل الجريمة بداية من اتفاقها مع عشيقها على قتلهم جميعاً نهاية باختلاق قصة العصير الفاسد. وذكرت أنها حبست الأطفال البالغ عمر أكبرهم 9 سنوات في الغرفة بعد وضع السم المركز في العصير واستمر جميع الأطفال في الصراخ من أثر السم، إلا أنها لم تخرج حتى أتمت مهمتها لتذهب إلى الأب وتعيد الكرة، إلا أنها لم تفلح معه. وبعد ثبوت التهمة على الزوجة والعشيق، قررت النيابة العامة المصرية حبسهما على ذمة التحقيقات لاستكمال التحقيقات قبل إرسالهما إلى القضاء المصري ليقول كلمته الأخيرة في القضية التي هزت الصعيد المصري والرأي العام بعد الكشف عن تفاصيلها المروعة.