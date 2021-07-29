12 دولة تتقدم السبت لرئاسة البرلمان العربي للطفل

الشارقة (الاتحاد)

كشف الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت بأن الجلسة الثانية من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل والمقرر عقدها السبت31 يوليو الجاري، ستشهد تقدم 12 دولة عربية للترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمانة العامة للبرلمان ومقرها في مدينة الشارقة بدولة الإمارات عن فتح تلقي طلبات الترشح من قبل أعضاء البرلمان من أطفال الوطن العربي على منصب رئيس البرلمان. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بانتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل عبر التصويت الإلكتروني.

وسيمارس الأطفال العرب ثاني تجربة في الشورى والديمقراطية بعد انتهاء الدورة الأولى للبرلمان والتي ترأسها على مدى سنتين السوداني وليد العطا، كأول رئيس للبرلمان وعاونه الكويتي عبدالوهاب الرفاعي بمنصب النائب الأول للرئيس والأردني عمر المعايطة بمنصب النائب الثاني للرئيس.

وأوضح الباروت أن 12 طفلاً يمثلون أوطانهم تقدموا بالترشح للمنصب، وهم: مزنة بنت سلطان العامري من الإمارات، أصرار شمس الأصيل من الجزائر، حمد بن مساعد الحمد من السعودية، ليلاس حسن كعبي من فلسطين، تركي عبدالله يوسف الذوادي من البحرين، مهيب الرزقي من تونس، سعد الشعيري من المغربي، رتاج العباسي من البحرين، ماريا بشارة من لبنان، جنى إياد محمود من فلسطين، روان كمال الشيخ من السودان وكنزي محمد عبدالله من مصر. وذكر أن الفتيات الأكثر ترشحاً للمنصب، بمعدل 8 من أصل 12، في ظل حرص الدول العربية على تعزيز دور الفتيات وبيان قدراتهن على الرئاسة امتداداً لما حققته المرأة العربية من نجاح وتمكن في العمل البرلماني والمجتمعي.

وأشار الباروت إلى أن المرشحين لمنصب رئيس البرلمان سيباشرون حملاتهم الانتخابية لإقناع أعضاء البرلمان بالتصويت لهم وكسب تأييدهم، لافتاً إلى أن الأعضاء خضعوا لتجربة محاكاة لنظام الانتخاب الإلكتروني، وتم تدريبهم على آلية التصويت واختيار مرشحهم للرئاسة بنظام تجريبي.