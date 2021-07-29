بالصور.. إليكم حقيقة ما جمع فؤاد عبدالواحد بِشيلاء سبت

مراد اليوسف (دبي)

بعد نشر صورتهما معاً، والتي أثارت التساؤلات بين الجمهور، عرض الفنان فؤاد عبدالواحد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً من أحدث أغنياته المصوّرة بعنوان «غن» والذي شاركته به الممثلة شيلاء سبت، من ألحان الموسيقار د.طلال، كلمات فهد عافت، توزيع زيد نديم، مكس جاسم محمد وإخراج ياسر الياسري. وتم التصوير في عدة مواقع بمدينة دبي، ومنها المنطقة السياحية «حتا»، ضمن أعلى وأضخم إمكانيات التصوير.

وأبدت شيلاء سبت سعادتها بمشاركة فؤاد عبد الواحد في الكليب الجديد، وذكرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تتوقّع ردود الأفعال التي أحدثتها صورتها مع عبد الواحد، قائلة: أبشِّركم بأنه قد جمعنا فيديو كليب رائع لأغنية «غن»، وفؤاد مثل أخي.

من جهته، علّق فؤاد عبدالواحد قائلاً: يا جماعة، شيلاء سبت أخت وصديقة اجتمعنا في أغنيتي المصوّرة الجديدة «غن».. تفاعلكم مع الصورة دليل محبة واهتمام.. كل التقدير والحب لكم.. وأنتظر رأيكم بالكليب عبر قناة روتانا على «يوتيوب».

وكان فؤاد أصدر أغنية «غن» في الميني ألبوم الجديد «حلم ولا علم»، وهي الأغنية الثالثة الذي يصوِّرها من الألبوم بعد أغنية «حلم ولا علم» من إخراج ياسر الياسري أيضاً، وأغنية «ارحم مشاعرنا» من إخراج بسام الترك.