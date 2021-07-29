خوذة مغناطيسية تنجح في تقليص الأورام الدماغية

يصعب علاج الورم الأرومي الدبقي، إذ ينمو بسرعة في الدماغ، ما ينتهي غالباً بالوفاة، إلا أن علماء أميركيين توصلوا إلى خوذة تستخدم مجالاً مغناطيسياً لتقليص الورم. ووفق (RT) اختبر الجهاز لأول مرة على مريض بهذا السرطان يبلغ 53 عاماً، ما قلّص حجم الورم بنسبة 31% خلال 36 يوماً. ويقول جراح الأعصاب بمستشفى هيوستن ميثوديست الأميركية ديفيد باسكن: «نجح أول علاج غير جراحي للورم الدبقي عبر تثبيت الخوذة بمغناطيسات قوية تولّد مجالاً متذبذباً عطّل نقل الإلكترونات المسؤولة عن إمداد الطاقة، ما أدى لموت الخلايا التالفة دون المساس بالسليمة، ما يوّفر خياراً علاجياً أكثر جدوى لأحد أكثر السرطانات فظاعة».