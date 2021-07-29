أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية من الأجزاء المهمة في الجسم، ويمكنك المحافظة عليها من خلال تناول أطعمة هامة لصحة الغدة الدرقية وممارسات صحية أخرى، وهناك دراسات أُجريت حول دور الأطعمة والعناصر الغذائية في التأثير في صحة الغدة الدرقية ما زالت غير كافية، وما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم ذلك بشكل أفضل، ولكن بشكلٍ عام؛ توجد بعض الأدلة العلمية حول كيفية تأثير بعض أنواع الأطعمة في الغدة الدرقية بطرق إيجابية وسلبية، وفي حالة تناول أطعمة هامة لصحة الغدة الدرقية، سوف تعزز إنتاج الهرمونات، وتقلل فرص الإصابة بخمول الغدة الدرقية الذي يسبب بطء عملية الأيض ويؤدي للشعور بالتعب طوال الوقت.

ووفقاً لبوابة الأهرام، من أهم الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على صحة الغدة الدرقية نذكرها في ما يأتي:

1- المأكولات البحرية

يعد المحار واحد من أفضل المصادر الغذائية للزنك، ويساعد الزنك على قيام الجسم بإنتاج هرمون الغدة الدرقية الهام (T3)، كما أن المحار يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو معدن أخر يشارك في تحفيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية وإفرازه، بالإضافة لذلك فإن الأسماك البحرية بأنواعها غنية بعنصر اليود الضروري جدًا لوظائف الغدة الدرقية الطبيعية وللمحافظة على صحتها.

2- المكسرات البرازيلية

تحتوي المكسرات البرازيلية على نسبة كبيرة من السيلينيوم الهام لتعزيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ولذلك تعد من ضمن أطعمة هامة لصحة الغدة الدرقية لذا ينصح بتناول حفنة منها يوميًا لتفادي الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

3- الزبادي اليوناني

يعد الزبادي اليوناني مصدرًا جيدا لليود المهم في عملية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، كما أن الزبادي غني بالبروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء، وهو ما يضمن الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وبالتالي وقاية الغدة الدرقية من الأمراض.

4- البيض

يحتوي البيض على مجموعة من العناصر الغذائية الداعمة للغدة الدرقية، بما فيها السيلينيوم، والزنك، واليود، وفيتامين د، والحديد، ولأنه يصنف ضمن مجموعة أطعمة هامة لصحة الغدة الدرقية يفضل تناول بيضة مسلوقة يوميًا للحصول على كافة هذه العناصر الهامة للوقاية من الاعتلالات المتعلقة بالغدة الدرقية.

5- التوت

تعد مضادات الأكسدة من العناصر الهامة لصحة الغدة الدرقية، حيث أن الأشخاص المصابين بمشكلات في الغدة الدرقية لديهم مستويات مرتفعة من الجذور الحرة التي تهدد سلامتهم، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بالتوت في محاربة الجذور الحرة والقضاء عليها.

6- السبانخ

خيار أخر لأطعمة مهمة لصحة الغدة الدرقية هو السبانخ والذي يعد من الخضروات الورقية الغنية بمواد مغذية تدعم صحة الغدة الدرقية مثل الحديد ومضادات الأكسدة، كما أن السبانخ من الخضروات الورقية التي تحتوي على نسبة أقل من مركب الغويتروجين (Goitrogen) على عكس أنواع أخرى من الخضروات مثل اللفت، والبروكلي، والكرنب، وهذا المركب يمكن أن يتداخل مع وظائف الغدة الدرقية.

7- الرمان

واحدة من أفضل الفواكه لتعزيز وظائف الغدة الدرقية، حيث أن الرمان يقلل من الإجهاد التأكسدي ويدعم إزالة السموم بالجسم، ولذلك ينصح بتناول الرمان أو شرب عصير الرمان باستمرار للحصول على فوائده في صحة الجسم.