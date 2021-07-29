أسهل طريقة لتحميل مقاطع يوتيوب على هاتف آيفون

يمكنك عادة مشاركة مقاطع الفيديو التي تشاهدها في منصة يوتيوب عبر الإنترنت بسهولة، إلا أنه في بعض الأحيان قد ترغب في تنزيلها لمشاهدتها لاحقاً في وضع عدم الاتصال في ظروف معينة مثل أثناء السفر أو عدم توفر اتصال بالإنترنت أو حتى عند توفير استهلاك البيانات.

وفقًا لشروط الخدمة، فإنه لا يجوز لك تنزيل أي محتوى من يوتيوب إلا إذا رأيت رابط تنزيل أو أي رابط مشابه يعرض المحتوى الذي تشاهده في المنصة.

أما الطريقة الرسمية لتنزيل المحتوى عند الرغبة في نشر المحتوى مرة أخرى هو الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم التي تكلف 11.99 دولار في الشهر، حيث تتيح الخدمة للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو دون إعلانات.

وإذا كنت تبحث عن المشاهدة في وضع عدم الاتصال فيمكنك أيضًا تنزيلها في هاتفك.

وللقيام بذلك ما عليك سوى بدء مشاهدة مقطع الفيديو لترى أسفل الفيديو زر التنزيل. ويمكنك لاحقًا الوصول إلى مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها في كل من علامتي التبويب المكتبة والحساب بالإضافة إلى مكتبة الفيديو في الهاتف.

في حال انتهكت شروط الخدمة يجوز لشركة جوجل إنهاء حسابك. وتقول الشركة: تنهي يوتيوب وصولك إلى الخدمة إذا تم تحديدك على أنك تنتهك شروط الخدمة بشكل متكرر.

وإذا كنت لا تريد الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم، فإنك لا تزال هناك طرق لتنزيل مقاطع الفيديو في هاتف آيفون.

اتبع الخطوات التالية:

• قم بتنزيل تطبيق Documents by Readdle عبر هذا الرابط وتثبيته في هاتف آيفون.

• افتح التطبيق ومن ثم اضغط على أيقونة البوصلة في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

• يتم فتح علامة تبويب جديدة في متصفحك.

• قم بنسخ رابط فيديو يوتيوب الذي تريد تنزيله مع لصقه في مربع النص ومن ثم اضغط على زر تنزيل.

• يقوم التطبيق بفك تشفير الفيديو وإنشاء قائمة بالتنسيقات المختلفة وخيارات الجودة للاختيار من بينها.

• بعد تحديد خيارك اضغط على خيار تنزيل.

• اضغط على قسم التنزيلات في شريط التنقل السفلي لعرض مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها داخل التطبيق.

• لحفظ مقاطع الفيديو في هاتفك قم بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق ثم افتح مجلد التنزيلات.

• ابحث عن الفيديو الذي تريد حفظه ومن ثم انقر على النقاط الثلاثة الموجودة عليه.

• من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار مشاركة ثم حدد خيار حفظ الفيديو.