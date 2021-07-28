جوجل تفرض التطعيم على العاملين العائدين لمقراتها

قالت شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأميركية إنه سوف يتعين على أي شخص يأتي للعمل في مقراتها أن يكون قد تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة «سيتم تطبيق هذه السياسة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة وسيتم توسيعها لتشمل مناطق أخرى في الأشهر المقبلة» وفقاً لمدونة من الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء نقلاً عن المدونة «سوف تكون هناك استثناءات لأولئك الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو أسباب قانونية أخرى».

ووفقا للمدونة «تم تمديد السياسة التطوعية العالمية للعمل من المنزل حتى 18 أكتوبر».