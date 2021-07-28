خلي بالك من مراتك.. هاشتاج يسخر من جرائم قتل الأزواج

أحمد عاطف (القاهرة)

بعد انتشار حالات قتل الزوجات لأزواجهن وأكثر من قضية هزت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة تصدر هاشتاج خلي بالك من مراتك موقع تويتر، حيث شارك المغردون عليه أخبار جرائم القتل مع بعض السخرية من هذه الأحداث.

وكتب محمود عبر حسابه الخاص ساخرًا إلى المتزوجين في مصر انتقلوا من مرحلة القضايا في محكمة الأسرة وصعدوا الأمر إلى محكمة الجنايات في إشارة منه إلى انتهاء الزيجات بالقتل بدلًا من الطلاق كما كانت العادة.

وشارك المغردون مجموعة من لقطات الأفلام للتعبير بها عن رأيهم في أوضاع الزواج حاليًا في مصر، ومن أكثر الصور انتشارًا لقطات الخوف من بعض الأفلام عند قراءة قائمة الزواج والتي تتضمن 10 أنواع من السكاكين.

أما إبراهيم فذهب إلى فرض نظرية أخرى في الزواج مستغلًا القضايا الأخيرة حيث تساءل عن سبب الزواج من فتاة مصرية قد تودي بحياتك بدلًا من الزواج بفتاة أجنبية تعيش معها في سعادة وهناء: «ليه تتجوز مصريه تخلص عليك لما ممكن تتجوز أجنبية وتهنيك»؟

وطالب مصطفى جميع الأزواج المصريين بالتزام الهدوء والسلام في معاملة الزوجات في الفترة القادمة، حتى إذا كانت هناك خلافات يومية مثل الغداء فكتب ساخرًا:«لما يكون أكل مراتك مش عاجبك تقولها إيه يا سامية الأكل مفيهوش ولا غلطة ليه».

واستعان أحدهم بمشهد للفنان الراحل علاء ولي الدين من فيلم الناظر وكتب عليه:«هو كل قتل قتل مفيش شتيمة».

وكانت مصر قد شهدت عدداً من جرائم قتل الزوجات لأزواجهن خلال الفترة الماضية أبرزها الزوجة التي قتلت زوجها بسكين المطبخ وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت التحقيقات أنها كانت حالة قتل دفاعاً عن النفس.