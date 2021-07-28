تويتر تضيف قسماً جديداً للتسوق الإلكتروني

أحمد عاطف (القاهرة)

أتاحت شركة تويتر ميزة جديدة لمستخدميها فأصبح بإمكانهم الدخول إلى قسم تسوق خاص داخل المنصة تحت عنوان Shop Module ، ويتم تجربته في الولايات المتحدة الأمريكية لمستخدمي نظام Ios فقط.

و تقتصر الشركة الميزة الجديدة على مستخدمي اللغة الإنجليزية فقط في النسخة التجريبية، وتنتظر رد فعل مستخدمي الخدمة، وأعلنت في بيان رسمي أنها متشوقة لرؤية الأشخاص وهم يقومون بعمليات بيع وشراء حقيقية على المنصة، بعد أن شاهدهم تويتر لسنوات يتحدثون عن منتجات يفضلونها.

وأضافت تويتر في بيانها: "نريد بناء جسر تواصل بين مستخدمينا وأكبر الماركات العالمية من خلال Shop Module ، والذي سيمكن المستخدمين من إجراء عمليات شراء كاملة دون الحاجة إلى مغادرة تويتر".

و تتعاون منصة التغريدات في البداية مع مجموعة من الشركات المحدودة التي تعرض منتجاتها خلال قسم Shop Module الجديد، ومن بينهم GameStop و Arden Cove وما يقرب من 10 علامات تجارية كبرى ستطرح منتجاتها للزبائن على تويتر.

وفي بيان الإعلان عن الخدمة الجديدة لم يتحدث مسؤولو تويتر عن موعد إتاحة قسم التسوق لجميع المستخدمين في جميع بلدان العالم وبلغات عديدة وعلى نظام أندرويد أيضًا، كما أنها لم تتحدث عن جدول زمني لإضافة منتجات جديدة.

وكان لتويتر تجربة سابقة في مجال التسوق حيث إنه كان هناك زر شراء على المنصة، ولكن تم إلغاؤه عام 2017، وهي الآن تعيد التجربة مرة أخرى بعد أن سبقتها الكثير من منصات التواصل الاجتماعي أهمها فيسبوك وواتس آب، وبينتريست الذي أضافت الميزة مؤخرًا وإنستجرام.