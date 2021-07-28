هنادي مهنا تتصدر مؤشرات البحث لهذا السبب



عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية هنادي مهنا محركات البحث وذلك بعد نشرها صور حفل عيد ميلادها، والذي فاجأها به زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وهو الحفل الأول لهما منذ زواجهما.

ونشرت هنادي الصور على حسابها الخاص لتشكر زوجها على الحفل المفاجئ الذي كان وراءه، وحضره والدها الفنان هاني مهنا وزوجته وعدد من أصدقائهما المشتركين ومن بينهم الفنان محمد جمعة والفنانة بسنت صيام ومحمد الشرنوبي.

ووصفت الفنانة الشابة نفسها بأنها بين الأكثر حظًا لأن الله رزقها بأحمد خالد صالح وكتبت له: "أنا أحبك أشكرك على المفاجأة الجميلة وعلى رسم الابتسامة على وجهي كل صباح"، وأرفقتها ببعض الصور من الحفل، ويتفاعل متابعوها على السوشيال ميديا مع الصور في ذكرى ميلادها.

وشارك عدد من الفنانين أيضًا بتعليقاتهم متمنين حياة سعيدة للزوجين وعيد ميلاد سعيداً لهنادي، ومن بينهم سوسن بدر، مصطفى خاطر، عبير صبري ومي سليم، وهي أكثر الصور التي تفاعل عليها المتابعون والفنانين بعد صور زواج الثنائي الفني وصور إجازة شهر العسل في المالديف.

وتنتظر هنادي مهنا عرض فيلمها تماسيح النيل في دور العرض السينمائية قريبًا، والذي تتشارك بطولته مع بعض الفنانين من بينهم خالد الصاوي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد ثروت، بيومي فؤاد ومحمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم داخل قالب كوميدي مشوق.