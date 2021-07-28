«تين إدج» تطرح برنامجاً صيفياً مهنياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية «تين إدج» عن طرح برنامج صيفي في ماجستير إدارة الأعمال للناشئين عبر الإنترنت، ويُعد أوّل برنامج يركّز على التطوير المهني لطلبة المدارس في الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عاماً، ويسهم في تسريع رحلة الطالب ليصبح رائد أعمال ناجحاً وعقلاً مفكِّراً، ومنحه انطلاقة قوية.

4 وحدات

يهدف البرنامج إلى صقل المهارات، وإطلاق الشغف لدى الطلبة، وتشجيعهم على التفكير الإبداعي، من خلال إتاحة الفرصة لعرض مهارات التحليل، وحل المشاكل والتواصل المقنع وصنع القرار. ويضم 4 وحدات للناشئين: الرئيس التنفيذي، رئيس التسويق التنفيذي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، ورئيس العمليات. وتم تصميم كل وحدة لسد الفجوة بين قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، والمساعدة على تطوير إمكانيات الطلبة في عالم الأعمال، مع الاستمتاع بعملية تعليمية مرنة وغنية بالمعلومات والخبرات.

6 أسابيع

وقالت الدكتورة لاكشمي، مديرة أكاديمية «تين إدج»: تتمثّل أهدافنا في تعليم طلبة المدارس أسلوب التفكير الريادي، وامتلاك القدرة على التعامل مع المشاكل الحقيقية بطريقة ذكية. ونحرص على مشاركتهم بمهارات قطاع الأعمال والاستراتيجيات المستخدمة في إيجاد الحلول واتخاذ القرار، مع تنظيم جلسات عصف ذهني، ما يؤهّلم لدخول عالم الأعمال بكل ثقة.

وذكرت أنه في نهاية الدورة، يكتسب الطلبة بعداً إضافياً يتمثل في المعرفة المتخصصة والانضباط، والذي من شأنه تعزيز التعليم المدرسي العادي، وإتاحة المجال للانخراط في دراسات مجال الأعمال بعيداً عن المناهج التقليدية.

تبدأ الدورة التي تُقام على مدى 6 أسابيع، في 1 أغسطس، مع جلسات عبر الإنترنت من الأحد إلى الخميس من الساعة 3:00 - 5:00 عصراً.