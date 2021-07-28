«كلايم أبوظبي».. أنشطة ومهارات

أبوظبي (الاتحاد)

يقدّم «كلايم أبوظبي» أنشطة ترفيهية مُثمرة وبنّاءة للأطفال، خلال الصيف، عبر تجارب القفز الحر، والتسلّق الداخلي مع اختبار قدراتهم في دورات تدريبية خاصة لاكتساب هواية جديدة. ويتيح نادي الطيران للصغار فرصة حتى عمر 14 عاماً لتعلّم مهارات الطيران، يقوم خلالها المدرِّب بتوضيح التقنيات، وإشارات اليد المستخدمة، بدءاً من المبادئ الأساسية إلى الحركات المتقدمة.

ويمكن للأطفال من عمر 4 سنوات، اكتشاف مهاراتهم في تسلّق 3 جدران مع الاستعانة بالحبال وارتداء الخوذة وحذاء خاص. وتُتاح تجارب المجموعات من عمر 13 عاماً، للتسلّق بواسطة جهاز «البيلايتشمل» من دون حبال على جدار البولدرنغ، والتسلّق بواسطة جهاز «البيلاي» بالاعتماد على أنفسهم، ومن ثم تعلّم أسلوب «توب روب» وعقد الحبال بشكل رقم 8.

ويؤكد مدربو «كلايم» على أهمية ممارسة الأطفال لهذه الرياضات، لما توفِّره من مصدر للسعادة والثقة بالنفس، وتعزيز اللياقة والتوازن وتقوية العضلات والتناسق الحركي وسرعة البديهة.