أغرب واقعة في مصر.. البحث عن عريس اختفى في ليلة زفافه

شعبان بلال (القاهرة)

أثارت واقعة هروب عريس قبل ساعات من زفافه في إحدى قرى محافظة الدقهلية بدلتا مصر، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تجهيز مراسم الزفاف بداية من مسكن الزوجية إلى طقوس الزواج التقليدية.

وتلقت السلطات الأمنية في مصر، بلاغاً من أحد المواطنين في مركز شربين بمحافظة القليوبية يُفيد باختفاء شاب عمره 28 سنة قبل حفل زفافه، ولم يعرف أحد من أفراد أسرته مكانه حتى الآن، وقد بدأ أهالى القرية فى رحلة البحث عنه من دون جدوى.

وقال أقارب الشاب المختفي، إنه كان يستعد لتجهيزات حفل الزفاف واشترى بدلة الفرح لحضور مراسم كتب الكتاب، وبدأ الجميع للتجهز للعرس والاحتفالات، وكان مستعداً للاحتفال بشكل كبير، ولكن فجأة لم يعرف أحد مكانه حتى الآن.

وحسب شهود عيان، فقد تعجب أهالي القرية وأقارب العروسين من اختفاء الشاب، خاصة في ظل عدم وجود أي أزمات معروفة، لكن في مقابل ذلك أكد بعضهم وجود أزمة بين أهل العروسين، بالإضافة إلى معاناة الشاب من أزمة نفسية.

ولا زالت عمليات البحث عن الشاب المختفي مستمرة منذ ما يقرب من يومين، من قبل الأهالي والسلطات الأمنية.