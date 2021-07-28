أغرب جريمة في مصر.. دفن زوجته وهي على قيد الحياة

أحمد عاطف (القاهرة)

فى أغرب حادث أسري في مصر، قضت محكمة بالإعدام شنقاً لزوج قتل زوجته عبر دفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة في منزله لخلافات بينهما.

وتعود القصة للعثور على جثة سيدة داخل منزلها فى الأقصر (جنوب مصر)، حيث اتضح من التحقيقات أن خلافات شديدة نشبت بين الزوج وزوجته عقب زواجهما بنحو 5 أشهر وفي إحدى المرات وقعت مشاجرة عنيفة بينهما، منذ عام، انتهت بقيام الزوج بخنقها ودفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة أعدها خصيصاً لهذا الغرض داخل المنزل وادعى بعد ذلك اختفاءها.

وبحسب التحقيقات فإن الزوجة لم تغادر منزلها منذ آخر مرة شوهدت فيها، وبتضييق الخناق على الزوج اعترف بارتكاب جريمته وكشف تفاصيلها وأرشد عن مكان دفن زوجته.