مي عمر تكشف عن حالتها الصحية بسبب مرض مفاجئ

أحمد عاطف (القاهرة)

قالت الفنانة المصرية مي عمر إنها عانت من مرض مفاجئ قبل أسبوعين تطلب منها فحصوات منعها من العودة للقاهرة خلال تواجدها فى الساحل الشمالي.

ولفتت مي أنها أصيبت بالإرهاق الشديد الذي سيطر عليها بسبب المرض، وكتبت عبر حسابها بـتطبيق «انستجرام»: «تم عمل الفحوصات وأنا الحمد لله أفضل بكثير الآن وأتعافى».

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «نسل الأغراب» بطولتها بمشاركة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر وإدوارد وفردوس عبدالحميد ودياب وأحمد داش وأحمد مالك وعماد زيادة ومن تأليف وإخراج محمد سامي.