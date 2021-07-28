10 نصائح للتغلب على السمنة نهائياً

تعتبر السمنة مرض العصر، وهي سبب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والضغط، وذلك بخلاف عدم القدرة على الحركة، وفساد شكل الجسم لزيادة الدهون في بعض المناطق، إلا انه يمكن لبعض الحيل والنصائح ان نتغلب على مشكلة السمنة من الأساس.

طرق للتغلب على السمنة



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن السمنة أمر أصبح شائع بشكل كبير، ونجد أن السبب الأول فيها هي استهلاك الأطعمة السريعة، وعدم تناول الأطعمة الصحية بشكل كاف.

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان ممارسة الرياضة وشرب المياه بكميات كبيرة أيضا من أهم طرق التصدي للسمنة؛ حيث يمكنك اتباع ببعض النصائح أن نتغلب على السمنة، ومن أبرزها :

1- الامتناع أو التقليل لأقصى درجة من تناول الوجبات السريعة.

2- الامتناع عن المشروبات الغازية المضاف لها سكر ويمكن استبدالها بالماء الطبيعي أو الماء الفوار.

3- استبدال الوجبات الخفيفة المعلبة غير الصحية مثل رقائق البطاطس المحمرة والشوكولاتة بالوجبات الخفيفة الصحية، مثل: الفشار والذرة المسلوقة أو المشوية ورقائق الشوفان المحمص والمكسرات والفواكه والخضروات.

4- تناول كمية مناسبة من الطعام في حدود السعرات اليومية المسموح بها في حالة الرغبة في عدم زيادة الوزن، وتقليل السعرات عن الاحتياج اليومي في حالة الرغبة في إنقاص الوزن.

5- الانتباه لسعرات المأكولات والمشروبات الصحية وحسابها، مثل : سعرات الشوفان والمكسرات والأفوكادو والفواكه.

6- تقليل استخدام الدهون واستبدال الدهون المهدرجة الضارة بالصحة باستخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند في الطبخ بكميات صغيرة.

7- التقليل من استهلاك السكريات، خاصة السكر الأبيض والذي لا يوجد فقط في المشروبات؛ بل وأيضا في أنواع كثيرة من الخبز والعجائن والصلصات مثل صوص الكاتشب والباربيكيو ومعظم الأكل الصيني والبرجر والحلويات المصنعة.

8- التقليل من القلي العميق باستخدام الكثير من الزيت واستبداله المقلي في المقلاة الهوائية باستخدام ملعقة من الزيت أو الشوي في الفرن أو على الجريل أو الفحم.

9- لابد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا والنوم 6 ساعات ليلاً.

10- لابد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولابد من ممارسة مجموعة متكاملة من تمارين الكارديو والمقاومة معًا في حالة الذهاب للصالات الرياضية، وذلك للاستفادة من فوائد النوعين من التمارين، حيث إن تمارين الكارديو تساهم في إنقاص الوزن وتنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتجنب الإصابة بأمراض ارتفاع الضغط وأمراض القلب، كما أن تمارين المقاومة تزيد من الكتلة العضلية وهو ما يقلل التحميل على العظام والمفاصل ويعمل على زيادة معدل حرق الدهون، بالإضافة ؟إلى أن الكتلة العضلية تعمل على منع ترهل الجلد وشد الجسم ونحته وإعطائه مظهرًا جذابًا.