لماذا تصدرت الفنانة الشابة هاجر أحمد التريند؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تصدرت الفنانة المصرية الشابة هاجر أحمد تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير جوجل، وذلك على خلفية حفل زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد وسط حضور عدد من الأصدقاء والأهل والأقارب.

ولاقت صور احتفال الفنانة هاجر أحمد بزفافها استحسان عدد كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل كبير ما جعلها تتصدر مواقع البحث والتواصل الاجتماعي.

ظهرت الفنانة هاجر أحمد خلال حفل الزفاف بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا أبيض وظهرت بمكياج وتسريحة شعر ناعمة للغاية.

يذكر أن الفنانة هاجر أحمد كانت قد احتفلت بكتب كتابها على رجل الأعمال أحمد الحداد منذ أسبوع تقريبا في حفل عائلي اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء وحضر لكتب الكتاب الفنان حمادة هلال.

وكانت آخر الأعمال التى ظهرت فيها الفنانة هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي بجانب علي ربيع وجيهان خليل وسامي مغاوري ومراد مكرم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.