إفشاء أسرار مشاهير يدفع نقابة الأطباء بمصر لاتخاذ إجراءات صارمة

عبد الله أبو ضيف

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية التحقيق مع أطباء بسبب إفشاء أسرار بعض المرضى والمشاهير خلال الفترة الأخيرة خلافًا للائحة وقسم الأطباء المعروف.

وقال عبد الحي لـ"الاتحاد" إن ذلك يتزامن مع وجود بعض الأخطاء الطبية التي انتشر الحديث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق مع الأطباء في هذا الأمر ولكن وفقا للوائح الداخلية وقواعد المهنة المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية واردة أحيانا.

وأشار عبد الحي إلى أن الأطباء المصريين قدموا ملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت مذكرة تم تقديمها لنقابة الأطباء تطالب بالتحقيق مع عدد من أعضائها بسبب الأخطاء الطبية التي تم الحديث عنها من قبل وسائل الاعلام وإفشاء بعض الأطباء أسرار المرضى من المشاهير.









