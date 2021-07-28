الفنانة المصرية صابرين تكشف تفاصيل خاصة عن حجابها

كشفت الفنانة المصرية صابرين عن سبب خلعها الحجاب قائلة: "حسيت إني مش بعمل الصح أوي ولا الغلط أوي، قولت ليه أكون بوشين أو 3 وشوش".

وأشارت الفنانة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إلى أنها كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أيا منهما بصورة واضحة، مؤكدة أنها تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة، لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب.

وقالت صابرين إنها ارتدت الباروكة في وقت سابق لتكسب نفسها بعدما شعرت بأنها ستحب نفسها بهذا الشكل وستكون راضية ومتصالحة، معقبة: "مفيش حد بيسألني إنتي صليتي الفجر ولا صمتي يوم عرفة.. مفيش حد بيعرف علاقاتنا اللي السر مع ربنا وهذه أسمى علاقات".

وأوضحت صابرين، أنها تتقبل نصائح تردها من البعض بحب شديد، بينما تحدثت عن آخرين قالت إنهم مخصصون لـ"التهزيق والبهدلة"، وفق تعبيرها. وفق Rt.

وكانت الفنانة قد فاجأت معجبيها بخلعها الحجاب بشكل نهائي في نوفمبر 2019، حيث انتشرت صورتان لها تظهر فيهما لأول مرة بدونه وبدت بشعر مصبوغ باللون الأشقر.