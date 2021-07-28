تفاصيل خاصة حول الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر طبي تفاصيل خاصة حول الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد نحو 10 أيام من دخولها للمستشفى بسبب مرض في المعدة، نافيًا أن تكون خرجت من المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.



وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفترة الحالية يتم العمل على تحسين الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل يسمح لها بالخروج واستئناف حياتها اليومية بشكل طبيعي.



وأشار المصدر إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز جاءت للمستشفى في حالة متردية بسبب الوضع الصحي الذي كانت تعاني منه، في الوقت الذي دخلت العناية المركزة لمدة أسبوع قبل أن يتم نقلها لغرفة خاصة لتلقي الرعاية الصحية.



وكتب الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبدالعزيز، رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاَ :"على قدر أهل العزم تأتي الشدائد".



وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد كشف اخر تطورات حالتها الصحية لافتاَ أنها لم تدخل في غيبوبة، مؤكداَ أنها ستكون في بيتها خلال أسبوع أو 10 أيام.









