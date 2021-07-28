رحمة رياض.. لأي كوكب تغني؟

مراد اليوسف (دبي) كشفت الفنانة رحمة رياض عن جديدها المنتظر، فيديو كليب لأغنية منفردة تحمل عنوان «الكوكب»، تتعاون من خلالها مع الملحن علي صابر، الشاعر العراقي ماهر العزاوي والموزع محمد صابر.

وقد صوّرت الأغنية على شاطئ البحر، وتجدد تعاونها مع علي صابر بعد النجاح الذي حقّقاه معاً في أغنية «وعد مني»، والتي تخطّت مشاهداتها الـ 173 مليون مشاهدة.

يُذكر أن الفنانة رحمة رياض كانت شاركت ضمن لجنة تحكيم برنامج «عراق أيدول» على قناة mbc العراق، حيث سجّلت حضوراً لافتاً، وقدّمت في الحلقة الختامية أغنية من أرشيف والدها الفنان العراقي الراحل رياض أحمد بعنوان «واجب بالروح»، قائلة عبر حسابها على «إنستغرام»: «هذه الأغنية لها بصمة خاصة في تاريخ الأغنية العراقية وقلوب العراقيين».