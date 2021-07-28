ماجد المهندس: «بوظبي دارك.. كيف أخليك؟»

مراد اليوسف (دبي) أطلق الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان «كيف أخليك»، أشعارها وكلماتها من اللهجة الإماراتية عن مسكن المعشوقة في أبوظبي.

وتقول أبيات القصيدة المغناة: يا حظ دارك بوظبي ويا حظ اللي حواليلك وان طار قلبي في سماك وأراضيك خل خافقي يبرى بشوفة محياك في بوظبي ساسك وحظ لي حواليك ياحظ دارك قبل حظي بلقياك.

وحملت أغنية «كيف أخليك» التي طُرحت عبر قناة روتانا على «يوتيوب» ألحان الملحن أدهم وتوزيع سيروس، وتم تسجيلها عبر 3 استوديوهات صوتية ما بين الإمارات والبحرين، وتحت إشراف الشاعر سلطان بن سهيل وتنسيق المنتج حسن طالب.

وكان المهندس قد أطلق الفيديو كليب الأخير له بعنوان «واحش الدنيا»، الذي شاركه فيه مجموعة أفراد من الجمهور، أرسلوا مشاركاتهم المصوّرة عبر «هاشتاق» خاص، وتم اختيار الأفضل منها من حيث الصورة والوضوح، وإضافتها على الفيديو كليب الذي حقّق أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

ويستعد ماجد لإحياء حفل غنائي الجمعة 30 يوليو الجاري على مسرح طلال مداح في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.