الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية بديعة.. وهذه طريقة رؤيتها

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد الكرة الأرض، بداية من اليوم وحتى فجر 29 يوليو، ظاهرة فلكية غريبة، وهي زخة شهب دلتا الدلويات، يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذه الشهب تنتج بسبب بقايا حطام المذنبان "مارسدن وكراخت" عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وأوضح لـ "الاتحاد"، إلى أن اكتمال القمر سيكون مشكلة هذا العام، حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة.

وأشار إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، لافتا إلى أن الشهب تظهر كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.









