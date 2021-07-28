التحكم في الطائرة بحركات العين بات قريباً..!

قال نيكيتا دوروفيف، رئيس قسم قمرة القيادة في مكتب تصميم سوخوي، لمجلة "أرسنال أوتشيتستفو"، إن طياري

المقاتلة الروسية من الجيل الخامس سو57- سيكونون قادرين على التحكم في الطائرة بحركات العين في المستقبل.

وأضاف أن إحدى المجالات الواعدة لتطوير النظام، والتي من خلالها سيتفاعل الطيار مع مقاتلته من الجيل الخامس، هي التحكم فيها عن طريق النظر، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال: "هذا أمر صعب. الحدقة لدى الشخص تتحرك باستمرار، يقوم بمسح الفضاء. يتم ذلك دون وعي، ونحن أنفسنا لا نلاحظ ذلك. ومع ذلك، هناك بالفعل نماذج أولية لمثل هذا النظام- (شاشات في قمرة القيادة

للمقاتلة)".

وفي الوقت نفسه، أشار دوروفيف إلى أن "النظام يعمل الآن بشكل جيد على الأرض، و"أثناء التحليق، كل شيء أكثر تعقيدا".

وذكرت سبوتنيك أن هناك خيارا آخر لتطوير واجهة سو57- وهو التحكم عن طريق الكلام.



