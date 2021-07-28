تعليق حزين من أسرة دلال عبد العزيز على حالتها الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

علق الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على شائعة وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، موضحا تفاصيل حالتها الصحية وتلقيها العلاج منذ أكثر من 3 أشهر في أحد مستشفيات القاهرة.

وعبر رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء DMC " المُذاع عبر الفضائية المصرية DMC ، عن غضبه الشديد من شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا أن هذا الخبر تسبب في حالة ذُعر كبيرة بين ابناء وأقارب وأصدقاء الفنانة دلال عبد العزيز.

وشدد رضوان على أن وضع دلال عبد العزيز الصحي لا زال صعبا، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يقول هناك تحسن، قائلا "كل شوية يظهر مفاجأة، الموضوع شديد الصعوبة، أرجو من الصحفيين عدم نشر أي خبر مثل هذا قبل التحقق، مش لازم نزود الجرح بجرح آخر".

وحول متابعة الأسرة للفنانة دلال عبد العزيز، أشار الإعلامي المصري إلى أنه والفنان حسن الرداد والفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم يناوبون على "شفتات" لمتابعة الفنانة في كل لحظة، مشددا على أن العائلة تعيش في معاناة من 3 أشهر.

وفي وقت سابق، نفت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، خبر وفاتها، مطالبة بتحري الدقة فيما يتعلق بالحالة الصحية للفنانة الكبيرة التي تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر في إحدى مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تعافت منه بالفعل .

ولا زالت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، حيث قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي في وقت سابق، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها.