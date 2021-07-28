"واتساب" تتيح استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة

بدأت واتساب في نشر ميزة الأجهزة المتعددة التي تتيح لك استخدام الحساب نفسه عبر أجهزة متعددة من متصفح الويب أو تطبيق جهاز الحاسب دون الحاجة إلى وجود هاتفك الذكي. ويمكن للمستخدم الوصول إلى الخدمة عبر أجهزة متعددة في وقت واحد.

وتسمح لك هذه الميزة الرائعة باستخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل macOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة إضافية دون الحاجة إلى الاستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي.



كما يتعلق الأمر بتوصيل العديد من الأجهزة مثل الحاسب الشخصي أو الجهاز اللوحي بحساب واتساب. والفرق الوحيد هو أن صلاحية جلساتك لن تنتهي إذا أغلقت هاتفك الذكي أو أغلقت التطبيق.

إلى ذلك يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في حالة نفاد بطارية الهاتف أو إذا قمت بإغلاق التطبيق عن غير قصد.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية بغض النظر عن هاتفك الذكي. وهذا يعني أن لديك ما يصل إلى 5 أجهزة تستخدم الحساب نفسه في وقت واحد.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتساب في هاتفك ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة الرئيسية.

- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الأجهزة المتصلة.

- في الشاشة التي تظهر لك اضغط على رابط توصيل جهاز.

- قم بفتح إصدار واتساب عبر الويب من خلال الضغط على هذا الرابط.

- وجه كاميرا الهاتف الذكي إلى رمز الاستجابة السريعة في شاشة الحاسب لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر المتصفح.