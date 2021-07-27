هذا ما سيحدث لجسمك عند الإقلاع عن التدخين

إدمان التبغ حقيقي، ومحاربة الرغبة والتخلي عنها في النهاية عملية صعبة ، ولكنها ليست عملية مستحيلة، بينما يوجد الملايين من المدخنين في العالم ، هناك أيضًا مدمنون للتبغ ولكن لا يدخنون.

من المعروف أن تدخين التبغ أو استهلاكه بأشكال أخرى يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة ، حيث يتسبب في العديد من الأمراض ، بما في ذلك سرطانات الرئتين والمريء والكبد والمعدة والبنكرياس والكلى. على هذا النحو ، يشارك الدكتور صني جارج من مستشفيات مانيبال دواركا ، نيودلهي ، مع موقع Indianexpress.com بعض الأساليب التي يمكن استخدامها للتخلص من إدمان التبغ.

"ليس من السهل التخلي عن الإدمان بأي شكل من الأشكال، حيث يعتاد جسمك على المادة وقد يصور أعراض الانسحاب في البداية ، مثل تسارع ضربات القلب والخفقان وغير ذلك ، كما يقول.

أثر الإقلاع عن تعاطي التبغ على مدى عام:

- ينخفض ​​ضغط الدم إلى طبيعته.

- يعود معدل النبض إلى طبيعته.

- ترتفع درجة حرارة الجسم في اليدين والقدمين إلى طبيعتها

- ينخفض ​​مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى المعدل الطبيعي.

- يرتفع مستوى الأكسجين في الدم إلى المعدل الطبيعي.

- تقل فرصتك في الإصابة بنوبة قلبية.

- تبدأ النهايات العصبية بالنمو من جديد.

- تحسين قدرتك على الشم والتذوق.

- استرخاء أنابيب الشعب الهوائية مما يسهل التنفس.

- زيادة قدرة الرئة مما يسهل القيام بالأنشطة البدنية.

- تحسن الدورة الدموية.

- يصبح المشي أسهل.

- تزيد وظيفة الرئة بنسبة تصل إلى 30٪.

- انخفاض السعال واحتقان الجيوب الأنفية والتعب وضيق التنفس.

- يزيد مستوى الطاقة.