بريتني سبيرز: لن أعيش في جلباب أبي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تقدّمت المغنية الأميركية بريتني سبيرز بالتماس الاثنين إلى محكمة في لوس أنجلوس بهدف أن تسحب من والدها الوصاية المثيرة للجدل التي تتيح له التحكم الكامل بممتلكاتها، وإسناد المهمة إلى محاسب مستقل بدلاً منه، بحسب ما جاء في الطلب. وكان المحامي ماثيو روزنغارت، الذي توكّل عن سبيرز أخيراً، كشف قبل أسبوع أنه يتخّذ إجراءات «قاسية وسريعة» لتنحية جايمي سبيرز، بعدما أدلت النجمة بشهادة أمام محكمة في لوس أنجلوس بدت فيها شديدة التأثر. وتوسلت سبيرز باكيةً إلى المحكمة أن تضع حداً لهذه «الوصاية التعسفية»، وطالبت بـ«تحقيق» ضد والدها.