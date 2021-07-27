بدون جراحة.. طرق علاج انسداد الشرايين

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لعلاج الأمراض بدون الحاجة إلى الجراحة أو طرق العلاج المتعبة، وخاصة أصحاب أمراض الأوعية الدموية.

أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن طرق حدوث انسداد الشرايين تختلف باختلاف العامل المسبب لها، فقد يحدث الانسداد نتيجة للتراكم التدريجي للدهون على الجدران الداخلية للشرايين، وقد يحدث الانسداد نتيجة لارتفاع لزوجة الدم، وزيادة الرواسب الدموية التي تتجمع على الجدران الداخلية للشرايين أيضا، وقد يحدث الانسداد بصورة مفاجئة، نتيجة لوجود جلطة دموية مثلًا أو تسرب.

وقال الدالي في تصريحات صحفية، أن الشرايين هي الأنابيب الناقلة للدم من القلب إلى أعضاء الجسم المختلفة، وكي تتم عملية النقل هذه بصورة طبيعية يجب أن يجتمع عنصران، الأول هو سلامة الأنابيب الناقلة، أي سلامة الشرايين نفسها، والثاني سلامة السائل الذي ينتقل عبر هذه الأنابيب، أي سلامة الدم بما يعني أن انسداد الشرايين قد يحدث لأسباب تتعلق بالشرايين نفسها أو لأسباب تتعلق بالدم المنتقل فيها.

وأكد الدكتور تختلف الطريقة المتبعة في علاج انسداد الشرايين باختلاف عدة عوامل متغيرة، من أهمها عمر المريض، ومكان الانسداد، فالانسداد الموجود في المناطق الحيوية أو الحرجة بالجسم لا يعامل معاملة الانسدادات الموجودة في مناطق أقل خطورة، ونوع الانسداد فبعض الطرق المستخدمة في علاج الانسدادات الجزئية قد لا تصلح في علاج الانسداد الكلي.

وأشار الدكتور وليد الدالي أن العلاج الدوائي والسلوكي مهم جدا ويعتبر أحد أساليب علاج انسداد الشرايين بدون جراحة، وذلك باستخدام بعض أدوية السيولة، والتوصية ببعض التمرينات الرياضية المنتظمة، وبالامتناع عن التدخين، وببعض العادات الغذائية الصحيحة.