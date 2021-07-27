إنستجرام يسمح للمراهقين دون 16 عاماً بفتح حساباتهم

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت منصة إنستجرام التابعة لفيسبوك السماح للمستخدمين دون 16 عاماً أو 18 عاماً في بلدان معينة بإدارة حساباتهم الخاصة على المنصة، وذلك افتراضيًا على الوضع الخاص، مع وضع خيار تحويله إلى الوضع العام.

وبدأت المنصة في إرسال الرسائل إلى الشباب دون الأعمار المحددة وتشجيعهم على تحويل حساباتهم إلى الوضع الخاص حتى يكونوا في حالة أكبر من الأمان وتشرح لهم الأمر على أنه الخيار الافتراضي الأفضل لأعمارهم.

ولتشجيع الشباب على الأمر أخبرتهم المنصة أن حل التبديل إلى الوضع العام سيظل متاحًا طيلة الوقت حتى لا يشعر المستخدمون الأقل من 16 عامًا بأنهم مجبرون على الدخول إلى الوضع الخاص من دون رغبتهم، ولكنها تحاول تمرير القرار على أنه رغبتهم الخاصة الأكثر أمانًا.

وتنفذ الشركة المالكة فيسبوك نفس السياسة حيث إنها أدخلت بعض التغييرات في الفترة الأخيرة تخص المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وطريقة استهداف المعلنين للمستخدمين من هذه الفئة، حيث كان من السهل الوصول إليهم بناءً على اهتماماتهم ونشاطاتهم اليومية.

ومن المعروف أن فيسبوك يعتمد في سياسته الإعلانية على تحليل سجل تصفح الويب واستخدام التطبيقات المختلفة، ولكن الآن سيتعامل المعلنون مع المستخدمين أقل من 18 عاماً عن طريق أعمارهم وجنسهم وموقعهم فقط، وسينطبق الأمر على مستخدمي فيسبوك وجميع الشركات التابعة لها مثل ماسنجر وإنستجرام.