وزارة تقاضي موظفاً لـ28 عاماً بسبب 14 دولاراً !

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

شهدت مصر قضية غريبة من نوعها حيث قاضت وزارة التربية والتعليم أحد موظفيها السابقين لمدة 28 عامًا، بسبب صرفه مكافآت غير مستحقة بلغت قيمتها 14 دولاراً فقط وذلك منذ عام 1993.

وظلت القضية بالمحكمة لمدة 28 عاماً وحتى الآن تقاضي الوزارة المصرية ورثة الموظف الذي عمل وكيلاً بالوزارة، وبعد الكثير من الطعن من وكيل الوزارة المتهم وورثته ألزمت المحكمة التأديبية ورثة الموظف بدفع 224 جنيهاً مصرياً للوزارة.

وحدثت الواقعة في محافظة الشرقية عندما أدانت الوزارة المشرف على أعمال الامتحانات وصرف المكافآت حيث قام بإضافة بعض بنود المكافأة غير المدرجة ضمن لائحة وزارة التربية والتعليم، وثبتت المخالفة في حقه بعد تحقيقات استمرت لفترة طويلة وقضت المحكمة الأولية بتغريمه 300 جنيه مصري في البداية.

ولكن اعتمد ورثة المطعون في حقه على ثغرة في القانون تشير إلى أن المخالفة التي ارتكبها الموظف كانت مخالفة شخصية ولذلك على الشخص نفسه دفعها وليس الورثة، وتقدموا بالطعن للمحكمة على هذا الأساس، ولكن رفضت المحكمة الطعن بإجماع الآراء وألزمتهم بدفع الغرامة للوزارة والمصاريف الإدارية التي تجاوزت 3000 جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن الوزارة اتهمت وكيلها والمشرف على الامتحانات بتبديد مبلغ 1105 جنيهات دون وجه حق ولكنه رفض السداد مما أدى إلى المماطلة منه ومن ورثته طيلة هذه الفترة الماضية، وظلت القضية في أروقة المحاكم التأديبية طيلة هذه الفترة بسبب 14 دولاراً، مما جعل البعض يصنفها إحدى أغرب القضايا التي تشهدها المحاكم المصرية.