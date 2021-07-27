طبيب يكشف عن نوع مرض السرطان من الدموع

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، عن معلومة صادم لايعلمها كثيرون وهى أن الدموع الدموية تمثل إشارة تدل على وجود مشكلة صحية خطيرة في الجسم تتمثل فى عدة أمراض ابرزها السرطان .

وقال دكتور “ألكسندر” في لقاء تلفزيوني، إن الدموع الدموية قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان ويظهر هذا النوع من الدموع عند الإصابة بسرطان الغدة الدمعية، وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد.

وووفقا لما جاء فى موقع "نوفوستي " أوضح دكتور ألكسندر أن الدموع الدموية تظهر لدى مريض الكبد عند إصابته بخلل في عملية تخثر الدم فيبدأ فى إخراج دموع حمراء.

مشيرا إلى أن هناك مرضا آخر قد يتسبب فى الدموع الحمراء عند النساء وهو التهاب بطانة الرحم وهو مرض مزمن يصيب الجهاز التناسلي الأنثوي حيث نمو نسيج بطانة الرحم وانتشاره للخارج.

وتعرف أورام الغدة الدمعية بأنها مجموعة من الأورام الخبيثة تنمو وتتطور بشكل سريع وتعيق حركة مقلة العين وتتسبب فى الشعور بالألم وارتفاع الضغط داخل العين، وقد تنتقل للأنسجة المحيطة وتنتشر فى أماكن أخرى داخل جسم الإنسان.